Пітер Коннеллі обманним шляхом отримав гроші для своєї компанії 2020 року.

Композитор Пітер Коннеллі, автор музики до трьох класичних частин Tomb Raider, засуджений до 16 місяців в'язниці за шахрайство з державною фінансовою допомогою.

Як повідомляє Eurogamer, суд встановив, що він незаконно отримав другий кредит за антикризовою програмою Bounce Back, подавши у 2020 році завідомо неправдиві дані про доходи своєї компанії.

Цю програму було розроблено для підтримки малого бізнесу під час пандемії, і за її умовами можна було отримати тільки одну позику. Коннеллі ж спочатку оформив кредит на 22 тисячі фунтів в одному банку, а потім - ще на 37 тисяч в іншому, вказавши завищений оборот.

Під час розгляду Коннеллі пояснював, що намагався зберегти бізнес. Він нібито брав особисті позики і навіть продав автомобіль, щоб працювати над новим саундтреком Tomb Raider, але проєкт було зупинено з початком пандемії.

Його компанія Peter Connelly Limited була ліквідована 2021 року, причому видані кредити так і не були повернуті.

Крім Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles і The Angel of Darkness, Коннеллі працював над звуком для Watch Dogs, The Crew і Dead Island 2.

