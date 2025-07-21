Розробники Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 і Still Wakes the Deep зі студії The Chinese Room стали незалежними, команда вийшла зі складу Sumo Digital, під крилом якої працювала останні роки. Про це розробники розповіли в інтерв'ю IGN.
Причиною стала зміна курсу Sumo. На початку 2025 року компанія оголосила, що більше не розроблятиме власні проєкти, зосередившись виключно на партнерському аутсорсі.
Після цього The Chinese Room опинилася на роздоріжжі - з високою ймовірністю студію могли просто продати. Але керівництво обрало інший шлях: провести викуп і вийти у вільне плавання.
Тепер The Chinese Room працює під управлінням свого директора Еда Далі. Як він пояснив, незалежність дасть змогу студії продовжити розвивати оригінальні серії, над якими вони зараз працюють, і при цьому співпрацювати з іншими командами, коли творчі погляди збігаються.
Наразі у студії в розробці два нові проєкти, але насамперед вона зосереджена на релізі Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, який запланований на жовтень 2025 року.
Раніше ми розповідали, що в студії The Chinese Room відбулися звільнення. Але переживати не варто.