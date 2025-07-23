Зовсім нещодавно стало відомо, що у розробника термінальна стадія раку.

Стало відомо про смерть Джуліана Лефея, розробника, який зіграв ключову роль у створенні серії The Elder Scrolls. Про його смерть повідомили колеги зі студії OnceLost Games. Лефею було 59 років.

Джуліан Лефей почав свою кар'єру в ігровій індустрії наприкінці 80-х, і встиг докласти руку, наприклад, до Dragon's Lair, однієї з найбільш технологічних ігор тих років.

У 1991 році доля завела його в Bethesda, де він встиг побути і програмістом, і геймдиректором, і геймдизайнером, і навіть композитором. Але найголовніший проєкт у його кар'єрі трапився 1994-го - The Elder Scrolls: Arena, де Лефей виступав у ролі головного програміста.

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Після цього він працював над усіма частинами TES, аж до Morrowind, хоч офіційно і покинув Bethesda ще 1998 року.

У 2019 році Лефей спільно з іншими розробниками оригінального The Elder Scrolls, Тедом Пітерсоном і Віджаєм Лакшманом, заснував студію OnceLost Games. Команда працює над RPG у відкритому світі The Wayward Realms, проєкт має стати "духовним спадкоємцем" TES: Daggerfall.

На жаль, тиждень тому Джуліан Лефей оголосив про свій відхід з індустрії через стан здоров'я. Багаторічна боротьба розробника з раком підійшла до кінця.

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