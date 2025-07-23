Студія 1047 Games нещодавно провела скорочення.

Splitgate 2, сиквел шутера з порталами, що вийшов у червні, відправлять на доопрацювання. Розробники з 1047 Games визнали, що поспішили з релізом.

Гра отримала змішані відгуки і швидко втратила більшу частину аудиторії. Тепер студія хоче ґрунтовно переробити проєкт і перенесла його назад у стадію бета-версії, щонайменше до 2026 року.

"Ми віримо в Splitgate 2. Але ми запустили гру занадто рано. Ми поспішали, переоцінили свої сили, зробили дурні помилки і, головне, не дали вам того божевілля з порталами, яке ви полюбили", - поділилися співзасновники студії Ян Прю і Ніколас Багамян.

Автори пообіцяли переробити ключові аспекти гри, включно зі спірною монетизацією. Однак через зміни студії довелося скоротити частину команди. Точна кількість звільнених не розкривається.

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Крім того, вже наступного місяця закриються сервери оригінального Splitgate через високі витрати на їхню підтримку, які, за словами студії, доходять до сотень тисяч доларів.

Раніше ми розповідали, що геймдиректор шутера Splitgate 2 вибачився за кепку з відсиланням до MAGA на Summer Game Fest. Ян Прю заявляє, що це не політичне висловлювання.

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