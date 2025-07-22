У ньому розкажуть про Радцига Кобилу, отця Богуту і коваля Мартіна.

Студія Warhorse вирішила повернутися у світ Kingdom Come: Deliverance, але не через гру, а через комікс.

Нова графічна збірка під назвою Comics Kingdom Come: Deliverance - Untold Stories створюється за участю авторів оригінальної гри та самої студії.

До збірки увійдуть три окремі історії, кожна від свого сценариста і художника. Вони будуть присвячені другорядним персонажам гри: Радцигу Кобилі, отцю Богуті і ковалю Мартіну. Судячи з опису, комікс не просто розширить лор, а гляне на події ігор з іншого погляду.

Відео дня

Обсяг коміксу понад 100 сторінок, видання вийде в твердій палітурці, з локалізацією англійською, німецькою та чеською. Вартість - 30 євро, а реліз заплановано на грудень 2025 року.

Раніше ми розповідали, що мер міста Кутна-Гора подарував копію Kingdom Come: Deliverance 2 прем'єр міністру Чехії. Саме Кутна-Гора стала однією з головних локацій у грі.

Крім того, нещодавно продажі Kingdom Come: Deliverance 2 вже перевищили позначку в 3 мільйони копій. З моменту релізу тоді минуло рівно 3 місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: