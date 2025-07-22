Студія Warhorse вирішила повернутися у світ Kingdom Come: Deliverance, але не через гру, а через комікс.
Нова графічна збірка під назвою Comics Kingdom Come: Deliverance - Untold Stories створюється за участю авторів оригінальної гри та самої студії.
До збірки увійдуть три окремі історії, кожна від свого сценариста і художника. Вони будуть присвячені другорядним персонажам гри: Радцигу Кобилі, отцю Богуті і ковалю Мартіну. Судячи з опису, комікс не просто розширить лор, а гляне на події ігор з іншого погляду.
Обсяг коміксу понад 100 сторінок, видання вийде в твердій палітурці, з локалізацією англійською, німецькою та чеською. Вартість - 30 євро, а реліз заплановано на грудень 2025 року.
Раніше ми розповідали, що мер міста Кутна-Гора подарував копію Kingdom Come: Deliverance 2 прем'єр міністру Чехії. Саме Кутна-Гора стала однією з головних локацій у грі.
Крім того, нещодавно продажі Kingdom Come: Deliverance 2 вже перевищили позначку в 3 мільйони копій. З моменту релізу тоді минуло рівно 3 місяці.