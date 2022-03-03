Окупантам ніде не раді.

Ігрова індустрія продовжує підтримувати Україну в її обороні проти окупаційної армії Російської Федерації. Раніше стало відомо, що жителі РФ зіткнулися з проблемами при здійсненні покупок в Steam та інших сервісах дистрибуції інтерактивних проектів. А тепер нашу державу підтримало видавництво Electronic Arts. Компанія вирішила видалити російські збірні та клуби зі своїх популярних спортивних ігор.

В офіційній заяві ЕА сказано: "EA Sports солідарна з народом України і, як і багато інших людей у всьому футбольному світі, закликає до миру і припинення вторгнення в Україну. Відповідно до думки FIFA і UEFA, EA Sports ініціювала процес виключення російської збірної і російських клубів з EA Sports FIFA, FIFA Mobile і FIFA Online ми також активно оцінюємо можливість введення схожих змін в наші інші ігрові сфери".

Аналогічне рішення Electronic Arts прийняла по відношенню до серії EA Sports NHL. З неї теж приберуть всіх російських і білоруських спортсменів протягом найближчого тижня.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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