Ігрова індустрія продовжує підтримувати Україну в її обороні проти окупаційної армії Російської Федерації. Раніше стало відомо, що жителі РФ зіткнулися з проблемами при здійсненні покупок в Steam та інших сервісах дистрибуції інтерактивних проектів. А тепер нашу державу підтримало видавництво Electronic Arts. Компанія вирішила видалити російські збірні та клуби зі своїх популярних спортивних ігор.
В офіційній заяві ЕА сказано: "EA Sports солідарна з народом України і, як і багато інших людей у всьому футбольному світі, закликає до миру і припинення вторгнення в Україну. Відповідно до думки FIFA і UEFA, EA Sports ініціювала процес виключення російської збірної і російських клубів з EA Sports FIFA, FIFA Mobile і FIFA Online ми також активно оцінюємо можливість введення схожих змін в наші інші ігрові сфери".
Аналогічне рішення Electronic Arts прийняла по відношенню до серії EA Sports NHL. З неї теж приберуть всіх російських і білоруських спортсменів протягом найближчого тижня.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.