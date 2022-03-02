Спроби оформити покупку закінчуються помилкою.

Ігрова індустрія жорстко відреагувала на вторгнення Російської Федерації в Україну. Багато компаній, в тому числі вітчизняні, засудили дії РФ. А тепер у росіян почалися проблеми з придбанням інтерактивних проектів. У Мережі є багато повідомлень про те, що користувачі з країни-агресора не можуть здійснити транзакції в Steam.

При спробі купити гру в магазині Valve жителі РФ стикаються з помилкою. Оплата не проходить, а на екрані з'являється повідомлення: "Покупка не завершена. Компанія, яка видала вашу банківську карту, відхилила запит". Це особливо стосується банків, які потрапили під санкції. Згідно з повідомленнями гравців, за допомогою карт Сбербанку іноді ще можна зробити покупку в Steam, але це вже поодинокі випадки. Офіційно Valve поки не прокоментувала ситуацію.

В інших ігрових сервісах теж спостерігаються обмеження. GOG і Nintendo eShop перестали приймати оплату в рублях. А в PlayStation Store не можна прив'язати карти банків, які знаходяться під санкціями. Звернення в підтримку не допомагають. Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав Sony, Microsoft та інші компанії заблокувати облікові записи російських користувачів. Якщо вони погодяться, то жителі РФ позбудуться доступу до інтерактивних розваг.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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