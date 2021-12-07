Непогана добавка, але тільки для фанатів оригінального проекту і жанру в цілому.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun — це одна з кращих тактичних ігор сучасності. Нещодавно вона отримала доповнення Aiko's Choice, яке створювалося за лекалами оригіналу. В цілому добавка вийшла якісною, але без нюансів не обійшлося. Детальніше про враження від свіжого проекту Mimimi Games УНІАН розповів нижче.

Куноіті та її друзі

Історія Aiko's Choice починається перед нібито фінальною місією Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Насправді, це не останнє завдання, але герої думають саме так, а ми обійдемося без істотних спойлерів. У центрі сюжету — загін "Клинки сьогуна", в який входять ніндзя Хаято, злодійка Юкі, стрілець Такума, самурай Муген і куноіті Аіко. Протагоністи підкоряються правителю Японії і допомагають йому протистояти змовникам на чолі з Каге-сама.

Назва доповнення дає зрозуміти, що його історія пов'язана з Аіко, і це дійсно так. Дівчина навчалася навичкам куноіті у підступної пані Чіо, лідера клану Сакура. З тих пір пройшло багато часу. Наставниця втратила свою високу посаду і приєдналася до Каге-сама. Ватажок змовників доручив їй знайти і знищити загін "Клинки сьогуна". Чіо відшукала базу героїв, взяла Юкі і Такуму в полон, а інших персонажів ледь не вбила. Протагоністам знадобиться возз'єднатися і кинути виклик новому ворогові.

Історія вийшла простою, але в міру цікавою. Фінал сюжету навіть зможе здивувати окремих користувачів. Однак в Aiko's Choice хотілося побачити більш ретельне розкриття Аіко, як персонажа, а розробники лише трохи розповіли про минуле дівчині. Добавка не намагається заглибитися в характер куноіті і показати її з якоїсь незвичайної сторони. У цьому криється головна і єдина претензія до сюжету.

Геймплей і висновки

Аналізувати ігровий процес Aiko's Choice просто і складно одночасно. Причина цього з'ясовується досить швидко: в доповненні немає ніяких змін, в порівнянні з Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Користувачам пропонують пройти три основні місії і стільки ж коротких проміжних. Останні завжди розгортаються в незвичайних умовах. Наприклад, потрібно приховано діяти на ворожому кораблі в нічний час. При цьому вбивати супротивників не вийде, так як у персонажа відсутня зброя.

Проміжні завдання стали головним нововведенням Aiko's Choice. Вони хоча б відрізняються в плані дизайну локацій і постановки цілей. В усьому іншому користувачі будуть керувати героями в режимі реального часу і застосовувати вміння, щоб вбивати або знешкоджувати ворогів. Навички, їх комбінації, типи недругів, взаємодії з оточенням, особливості пересування, конуси у супротивників, необхідність ховати трупи, режим тривоги — все це не зазнало ніяких змін.

Aiko's Choice наслідує Shadow Tactics навіть у дрібних деталях. Наприклад, локації так само діляться на арени з суперниками, які треба поступово зачищати. Сліди привертають увагу ворогів, на будівлі можна залазити різними способами, а Муген і тут не вміє плавати. Добре хоч розробники висміяли цю особливість самурая в одному з діалогів.

Чи варто лаяти Aiko's Choice за таку вторинність? Відповідь багато в чому залежить від точки зору. Грається доповнення так само добре, як Shadow Tactics, якщо прибрати за дужки кілька багів зі штучним інтелектом і колізією. Для фанатів жанру і оригінального проекту, зокрема, добавка стане відмінним приводом повернутися у феодальну Японію.

Але якщо подивитися трохи ширше, то можна виявити, що після Shadow Tactics студія Mimimi Games випустила Desperados III. У ній і дизайн локацій кращий, і вміння персонажів більш різноманітні, і взаємодій з оточенням більше. Припустимо, переносити великі нововведення з тактичного вестерну в Aiko's Choice було занадто дорого або складно. А як тоді пояснити відсутність дрібних, але важливих поліпшень з Desperados III?

Я ось сердився, що у свіжій добавці не можна зв'язувати супротивників. Доводилося всіх вбивати, інакше вони б прокидалися, піднімали тривогу і доставляли багато клопоту. Прискорення пересування ворогів теж варто було додати, як і більш плавний поворот камери. Реалізація цих зручностей точно не викликала б багато проблем, так що їх відсутність можна вважати явним недоліком Aiko's Choice.

В цілому добавка здатна сподобатися фанатам тактичних ігор, тим більше що жанр як і раніше рідко поповнюється новинками. Однак Mimimi Games явно могла б постаратися і зробити краще. Людям, які хочуть познайомитися з подібними проектами, варто спочатку пройти Shadow Tactics. Вона якраз зараз продається зі знижкою 90 %. А там вже можна дочекатися акції і придбати Aiko's Choice за зниженою ціною.

Автор: Назар Степорук