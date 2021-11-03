Самостійна добавка надійде в продаж 6 грудня.

Студія Mimimi Games і видавництво Daedalic Entertainment оголосили дату релізу Aiko's Choice. Так називається самостійне доповнення до Shadow Tactics: Blades of the Shogun — однієї з кращих тактичних ігор за версією критиків і користувачів. Добавка надійде в продаж 6 грудня на ПК (Steam, GOG, EGS).

Прийдешній проект розповість нову історію за участю знайомих героїв. У центрі сюжету — куноіті Аіко, якій довелося знову зіткнутися зі своїм темним минулим. Старий ворог героїні вийшов з тіні на світло, і тепер його потрібно усунути. Допомагати дівчині будуть її вірні соратники з Shadow Tactics: Blades of the Shogun. При проходженні Aiko's Choice гравців чекають шість місій — три великих і стільки ж проміжних. Варіативний геймплей перекочував в доповнення з основного проекту. Користувачі будуть комбінувати здібності протагоністів, щоб знищувати або тимчасово виводити з ладу ворогів.

Новий трейлер Aiko's Choice (містить спойлери до Shadow Tactics: Blades of the Shogun)

Коротко про Shadow Tactics: Blades of the Shogun

У цій тактичній стелс-грі розповідається про загін бійців, який виконує накази імператора. Разом вони повинні розплутати низку інтриг в Японії періоду Едо.

На кожній з місій гравцям видається ціль на великій карті. Як її досягнути, користувач вирішує самостійно. Він вільний по-тихому пробиратися повз супротивників або вбивати кожного на своєму шляху. У цій справі допоможуть навички героїв, які відмінно комбінуються.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun вийшла 6 грудня 2016 року на ПК, а пізніше дісталася до PS4 і Xbox One. У Steam проект отримав 22 789 відгуків, 96% з них позитивні.

Автор: Назар Степорук