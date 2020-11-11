У PlayStation Store почався розпродаж ексклюзивів PS4, а також хітів від сторонніх студій, включаючи такі ігри як Assassin's Creed, Dark Souls III та Civilization VI. Акція триватиме до 1 грудня. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
- Lords of The Fallen – 103 грн (знижка 84%)
- Unravel – 107 грн (знижка 80%)
- The Surge – 129 грн (знижка 80%)
- Mudrunner – 209 грн (знижка 80%)
- Dark Souls III – 374 грн (знижка 75%)
- Shadow of The Colossus – 299 грн (знижка 75%)
- Knack – 194 грн (знижка 70%)
- What Remains of Edith Finch – 194 грн (знижка 70%)
- Knack 2 – 359 грн (знижка 70%)
- Колекція: Heavy Rain + Beyond: Two Souls – 383 грн (знижка 68%)
- Watch Dogs 2 – 499 грн (знижка 68%)
- Gravity Rush Remastered – 329 грн (знижка 67%)
- The Crew – 160 грн (знижка 67%)
- A Way Out – 367 грн (знижка 65%)
- Call of Cthulhu – 332 грн (знижка 65%)
- Mutant Year Zero: Road to Eden – 443 грн (знижка 60%)
- Gravity Rush 2 – 499 грн (знижка 58%)
- Astro Bot Rescue Mission – 499 грн (знижка 58%)
- Bloodborne (GOTY Edition) – 451 грн (знижка 57%)
- Sid Meier's Civilization VI – 649 грн (знижка 56%)
- South Park: The Stick of Truth – 299 грн (знижка 50%)
- Gran Turismo Sport – 274 грн (знижка 50%)
- God of War III Remastered – 324 грн (знижка 50%)
- Killzone: Shadow Fall – 324 грн (знижка 50%)
- LittleBigPlanet 3 – 324 грн (знижка 50%)
- Assassin's Creed: The Ezio Collection – 649 грн (знижка 44%)
- Subnautica – 649 грн (знижка 31%)
- Assassin's Creed III Remastered – 649 грн (знижка 21%)
До 12 листопада в PS Store можна отримати свіжий платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time зі знижкою в 25%.
Нагадаємо, вже завтра, 12 листопада, відбудеться обмежений запуск PlayStation 5. Разом з консоллю нового покоління вийдуть такі ігри, як Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon's Souls та Bugsnax. Останню понад місяць після релізу можна буде забрати безкоштовно передплатникам PS Plus на PS5.
В Україні PlayStation 5 надійде у продаж 19 листопада.