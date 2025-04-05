Гру вважають занадто нішевою і поки що не поспішають виділяти фінансування.

Eidos Montreal намагається повернути Deus Ex, студія вже деякий час активно пропонувала нову гру в серії різним видавцям і зовнішнім партнерам.

Як повідомляє Insider Gaming, Eidos регулярно представляла концепт нової гри, однак до реальних угод справа не дійшла. Деякі потенційні партнери визнали серію занадто нішевою, а інші просто не були готові брати на себе фінансові ризики, пов'язані з франшизою Deus Ex.

Подробиці про саму гру не розкриваються, але відомо, що вона вирізнялася "чарівністю та оригінальністю", водночас не зовсім відповідаючи очікуванням від проєкту під цим ім'ям. Водночас ідеться не про той проєкт, який перебував у розробці два роки до його скасування у 2024 році, нова ідея була зовсім іншою і не пов'язана безпосередньо з нещодавніми скороченнями.

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Раніше ми розповідали, що творець Dishonored Рафаель Колантоніо теж не проти повернутися до своєї серії та зробити третю частину. У розробника навіть є дизайн-документ Dishonored 3, але, як і у випадку з Eidos, поки що ніхто не хоче брати на себе зобов'язання з видання гри.

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