Square Enix приховує від студії точний тираж гри.

Польська студія People Can Fly, яка випустила шутер Outriders, заявила про те, що видавець Square Enix приховує загальний тираж тайтла, і досі не виплатив розробникам гонорар з продажів гри.

Згідно з контрактом, видавець мусив виплатити студії гонорар в тому випадку, якщо доходи від продажів перевищать витрати на розробку, поширення і просування гри. Крайнім терміном, коли гроші повинні були надійти на рахунок People Can Fly було призначено 16 серпня. Однак видавець не заплатив, повідомили на сайті студії.

"У нас немає даних про продажі Outriders. Ми оцінюємо їх в 2-3 мільйони копій, і припускаємо, що це забезпечує рентабельність проекту вже у першому кварталі продажів. Відсутність оплати з боку видавця, ймовірно, означає, що, на думку Square Enix, це не так" – президент People Can Fly Group Себастьян Войцеховські.

Войцеховські зауважив, що раз студія не отримала виплати, то в Square Enix вважають, що прибуток від гри не перевищив витрати на виробництво. Однак в People Can Fly підкреслили, що на доходи могли вплинути і партнерські угоди між видавцем і платформами дистрибуції, що пропонують Outriders як доповнення до свого продукту. Так Войцеховські натякнув на те, що шутер з моменту релізу потрапив до бібліотеки сервісу Xbox Game Pass.

Нагадаємо, що в травні цього року видавець Square Enix повідомляв, що в Outriders зіграло 3,5 мільйона осіб.

Outriders - про гру

Кооперативний рольовий шутер для 1-3 осіб Outriders вийшов 1 квітня 2021 року.

Дії гри розгортаються на далекій планеті. Грати належить за першопрохідця, який прокинувся через 30 років, після прибуття в новий світ. Його головне завдання – знайти джерело таємничого сигналу, який повинен допомогти поселенцям пройти крізь бурю. Паралельно героя втягують у конфлікт, де різні групи людей борються за залишки ресурсів.

У грі напружені перестрілки і унікальні персонажі з великою кількістю зброї і спорядження. У кожного класу героїв є кілька гілок розвитку здібностей, орієнтованих на різні стилі гри.

ПК-версія Outriders отримала змішані відгуки в Steam, а також 73 бали від ЗМІ на Metacritic та 5,7 бала від гравців.

Автор: Сергій Коршунов