Українська студія GSC Game World розповіла про зброю і воєнізовані угруповання, які з'являться у майбутньому шутері S.T.A.L.K.E.R. 2.
Про ігрові фракції, арсенал та інші деталі гри повідомив PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.
Нові подробиці про S.T.A.L.K.E.R. 2
У ролику автори показали, як виглядають члени угруповань "Обов'язок" та "Свобода", і яке у них спорядження. Також розробники повідомили, що в сиквелі з'являться нові фракції.
За словами розробника, в S.T.A.L.K.E.R. 2 буде понад 30 видів різної зброї, а також можливість всіляко її модифікувати.
Наостанок в GSC Game World показали редактор зубів персонажів. Автори стверджують, що таким чином кожен NPC у грі буде унікальним.
Повноцінний геймплей другої частини "Сталкера" представлять до кінця цього року. Поки що фанати бачили лише дебютний трейлер і короткий геймплейний тизер.
Геймплейний тизер S.T.A.L.K.E.R. 2
Що ще відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Дії S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортаються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
- Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".
- У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Це означає, що персонажі взаємодіятимуть один з одним та з оточенням без участі гравця.
- Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі впливатимуть на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.
- У другу частину повернуться старі локації і будуть додані нові. Також у грі з'являться нові мутанти, артефакти та аномалії.