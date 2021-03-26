У грі буде понад 30 видів зброї та нові фракції.

Українська студія GSC Game World розповіла про зброю і воєнізовані угруповання, які з'являться у майбутньому шутері S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про ігрові фракції, арсенал та інші деталі гри повідомив PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Нові подробиці про S.T.A.L.K.E.R. 2

У ролику автори показали, як виглядають члени угруповань "Обов'язок" та "Свобода", і яке у них спорядження. Також розробники повідомили, що в сиквелі з'являться нові фракції.

За словами розробника, в S.T.A.L.K.E.R. 2 буде понад 30 видів різної зброї, а також можливість всіляко її модифікувати.

Наостанок в GSC Game World показали редактор зубів персонажів. Автори стверджують, що таким чином кожен NPC у грі буде унікальним.

Повноцінний геймплей другої частини "Сталкера" представлять до кінця цього року. Поки що фанати бачили лише дебютний трейлер і короткий геймплейний тизер.

Геймплейний тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Що ще відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортаються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".

У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Це означає, що персонажі взаємодіятимуть один з одним та з оточенням без участі гравця.

Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі впливатимуть на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.

У другу частину повернуться старі локації і будуть додані нові. Також у грі з'являться нові мутанти, артефакти та аномалії.

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Автор: Сергій Коршунов