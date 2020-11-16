Кадр з кліпу Run The Jewels / скріншот
Американський хіп-хоп дует Run The Jewels презентував кліп на пісню No Save Point, яка стала саундтреком до майбутнього екшену від творців "Відьмака" – Cyberpunk 2077.
Кліп Run The Jewels для Cyberpunk 2077
У ролику можна побачити, як самих артистів, так і персонажів Cyberpunk 2077. Серед них дрони, бійці корпорацій та банди Найт-Сіті, міста в якому розгортаються події гри.
Режисерське крісло кліпу зайняв британський постановник, музикант і художник зі спецефектів Майк Дальквіст, відомий під псевдонімом Майк Діва.
Трейлер Cyberpunk 2077
Про що Cyberpunk 2077
- Cyberpunk 2077 – це гра в жанрі action/RPG з видом від першої особи, створена за мотивами настільної гри "Кіберпанк 2020".
- Сюжет розповість про персонажа на ім'я Ві, який живе в місті майбутнього – Найт-Сіті.
- Одного з героїв екшену, музиканта на ім'я Джонні Сільверхенд, зіграв актор Кіану Рівз.
- Гру розробляє студія CD Projekt RED, яка до цього випустила гучний фентезійний екшн "Відьмак 3".
- Cyberpunk 2077 вийде 10 грудня на ПК, а також на консолях старого і нового покоління.