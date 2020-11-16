Пісня No Save Point стане саундтреком до майбутнього екшену студії CD Projekt RED.

Американський хіп-хоп дует Run The Jewels презентував кліп на пісню No Save Point, яка стала саундтреком до майбутнього екшену від творців "Відьмака" – Cyberpunk 2077.

Кліп Run The Jewels для Cyberpunk 2077

У ролику можна побачити, як самих артистів, так і персонажів Cyberpunk 2077. Серед них дрони, бійці корпорацій та банди Найт-Сіті, міста в якому розгортаються події гри.

Режисерське крісло кліпу зайняв британський постановник, музикант і художник зі спецефектів Майк Дальквіст, відомий під псевдонімом Майк Діва.

Трейлер Cyberpunk 2077

Про що Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – це гра в жанрі action/RPG з видом від першої особи, створена за мотивами настільної гри "Кіберпанк 2020".

Сюжет розповість про персонажа на ім'я Ві, який живе в місті майбутнього – Найт-Сіті.

Одного з героїв екшену, музиканта на ім'я Джонні Сільверхенд, зіграв актор Кіану Рівз.

Гру розробляє студія CD Projekt RED, яка до цього випустила гучний фентезійний екшн "Відьмак 3".

Cyberpunk 2077 вийде 10 грудня на ПК, а також на консолях старого і нового покоління.

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Автор: Сергій Коршунов