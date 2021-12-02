На консолях гра чомусь "важить" на 30 Гбайт більше, ніж на ПК.

Після публікації трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Е3 2021 українська студія GSC Game World виклала системні вимоги гри. Завдяки цьому з'ясувалося, що на ПК проект займе 150 Гбайт пам'яті, а для його коректної роботи потрібен SSD. Такий розмір сиквела здався багатьом користувачам надто великим. Але як з'ясувалося, власникам Xbox Series варто переживати ще сильніше.

На сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в Microsoft Store з'явилася інформація щодо обсягу пам'яті, який буде потрібно проекту на нових Xbox. Цифра вийшла більш ніж вражаючою — для установки гри знадобиться звільнити цілих 180 Гбайт. Це величезний розмір навіть у порівнянні з іншими сучасними проектами. Більше займала лише Call of Duty: Modern Warfare укупі з усіма оновленнями і Warzone.

Необхідність виділити 180 Гбайт пам'яті може стати проблемою для власників Xbox Series S. У цій консолі весь обсяг SSD становить 364 Гбайт, тобто S.T.A.L.K.E.R. 2 займе половину твердотільного накопичувача. А якщо він вже буде забитий різними проектами, то доведеться провести істотну чистку.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук