Гра стала центральною темою нового номера.

Студія GSC Game World готується поділитися новою інформацією про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Про це стало відомо завдяки виданню PC Gamer. Портал оголосив, що українську гру обрали центральною темою наступного випуску його журналу. Читачів чекають різні ексклюзивні подробиці і, можливо, інтерв'ю з розробниками.

PC Gamer опублікував у Twitter повідомлення про знижки. До нього видання прикріпило картинку з обкладинкою свого наступного номера друкованого журналу. На ній красується невідомий персонаж з S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Репортери описали гру, як "найнебезпечніший відкритий світ 2022 року".

Важливо також відзначити, що перед схожими матеріалами розробники часто показують трейлери і геймплейні демонстрації. А так як новий випуск PC Gamer вийде тільки 28 грудня, є шанс, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl загляне на The Game Awards 9 грудня.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук