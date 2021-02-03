Заключна частина трилогії вийде наприкінці цього року.

Компанія SEGA спільно з розробниками зі студії Creative Assembly анонсувала стратегію Total War: Warhammer 3. Реліз гри відбудеться цього року. Точну дату виходу повідомлять пізніше.

Трейлер Total War: Warhammer 3

Подробиці Total War: Warhammer 3

За сюжетом гравці опиняться в новому вимірі – Царстві Хаосу, де панують чотири руйнівні сили. На боротьбу з ними вирушать армії двох держав – Кіслева та імперії Великий Катай.

Студія Creative Assembly повідомила, що в грі буде підтримка користувальницьких модифікацій, а також кроссплатформовий мультиплеєр.

Total War: Warhammer 3 вийде лише на ПК, і буде доступний на цифрових майданчиках Steam та Epic Games Store. В останній, до речі, вже можна оформити попереднє замовлення. Гра обійдеться у 1299 грн.

Нагадаємо, попередня частина стратегії Total War: Warhammer була випущена в 2017 році. На агрегаторі Meatcritic у неї 87 балів від преси і 7,9 бала від гравців.

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Автор: Сергій Коршунов