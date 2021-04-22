Зараз студія DICE працює над мобільною версією шутера та новою частиною франшизи ПК і консолей.

Студія DICE анонсувала мобільну версію шутера Battlefield. Гра вийде на смартфонах і планшетах у 2022 році.

Як повідомили в компанії, розробкою мобільного Battlefield вони займаються спільно зі студією Industrial Toys.

"Ця гра розробляється спеціально для мобільних пристроїв і не має нічого спільного з нашою новою грою для ПК та консолей. iToys розробляють її з нуля, а користувачі нарешті зможуть зіграти в Battlefield і розвинути свої навички в будь-який час і в будь-якому місці", – заявив генеральний менеджер DICE Оскар Габріельсон.

Також розробники поділилися новинами про наступну частину Battlefield для ПК і консолей. Вона вийде у цьому році. А поки гра знаходиться на стадії щоденного тестування, поліпшення і правок балансу.

Автори обіцяють показати у новій частині Battlefield "небачений масштаб і битви з небувалою кількістю гравців". Повноцінний анонс шутера відбудеться скоро.

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Автор: Сергій Коршунов