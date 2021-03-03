Нова версія третьої частини науково-фантастичного шутера вийде 29 березня для PlayStation VR.

Компанія Bethesda анонсувала перевидання науково-фантастичного шутера Doom 3 для шоломів віртуальної реальності PlayStation VR. Гра вийде на PS4 вже 29 березня.

Трейлер Doom 3 VR Edition

Як повідомила Bethesda в блозі PlayStation, перевидання отримало нові звукові ефекти, а також покращені текстури та шейдери. А сам VR Edition буде містити весь контент з оригінальної Doom 3, а також доповнення Resurrection of Evil та The Lost Mission.

"Завдяки новим перевагам віртуальної реальності ви зможете виглядати з-за рогу, тримати зброю з ліхтариком при стрільбі та швидко повертатися на 180 градусів, коли чуєте, що хтось крадеться ззаду, а екран на зап'ясті допоможе стежити за здоров'ям, витратою боєприпасів і станом броні", – говорить контент-менеджер Bethesda Паркер Вільгельм.

У компанії також додали, що шутер буде доступний й на PlayStation 5 в режимі зворотної сумісності. А на повне проходження гри піде 15 годин.

Чи буде перевидання Doom 3 доступне й на інших VR-платформах – невідомо.

Нагадаємо, що оригінальна третя частина Doom 3 вийшла у 2004 році. Дії гри розгортаються у недалекому майбутньому в науково-дослідному центрі на Марсі. Гравець у ролі охоронця корпорації ОАК повинен зупинити демонів з пекла, які атакували планету.

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Автор: Сергій Коршунов