Акція пройде з 21 по 24 січня.

Цього тижня в тактичному шутері Ghost Recon Breakpoint пройдуть безкоштовні вихідні. З 21 по 24 січня всі бажаючі отримають доступ до повної версії гри на ПК, PlayStation 4, Xbox One та Google Stadia.

Про це на своєму сайті повідомили розробники гри, студія Ubisoft.

Початок безкоштовного періоду співпаде зі стартом десятиденної внутрішньоігрової події "Бурштинове небо". В ході івенту гравцям спільно з персонажами Еш, Фінкою і Тетчером потрібно буде штурмувати форпости "Сентінела", і поставляти протиотруту мирним жителям. За свої дії користувачі отримуватимуть унікальні нагороди.

Трейлер події "Бурштинове небо"

Всім, кому сподобається гра, зможуть купити її за знижкою у 85% на будь-який з платформ. Весь прогрес з безкоштовних вихідних буде збережено.

Детальніше про Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint – це тактичний шутер від студії Ubisoft. Дія гри розгортається на вигаданому острові в Тихому океані. Гравець бере на себе роль "Примари" Номада, відправленого на острів для розслідування серії заворушень, пов'язаних з технологією військових розробок Skell. Грати можна поодинці або ж у команді з чотирьох осіб.

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Автор: Сергій Коршунов