У The Simpsons: Bug Squad потрібно грати за комаху, яка ховається від Гомера Сімпсона.

У мережі виявили демоверсію скасованої гри за мотивами культового мультсеріалу "Сімпсони". Проект називався The Simpsons: Bug Squad і мав вийти на консоль SEGA Dreamcast.

Про це повідомили на форумі Dreamcast-Talk. Одному з користувачів сайту вдалося роздобути девкіт консолі Dreamcast, у файлах якої й була виявлена демоверсія.

Демоверсія The Simpsons: Bug Squad

The Simpsons: Bug Squad – це тривимірний платформер, дії якого відбуваються у будинку Сімпсонів. Гравець керує комахою, досліджує кімнати і мусить не потрапляти на очі іншим персонажам. У самій демоверсії крім комахи присутній Гомер Сімпсон.

Як передає видання Eurogamer, це демо було створено 20 років тому студією Red Lemon. The Simpsons: Bug Squad була зроблена з метою продемонструвати технологію cell-shading для консолі Dreamcast.

"Я був добре знайомий з людьми з каналу Fox. Тому, коли ми створили цю демоверсію, я їм її представив. Нас не найняли. Так що технічно ця гра не була в розробці", – розповів співзасновник Red Lemon Енді Кемпбелл.

І хоч Bug Squad так і залишилася технічною демоверсією, всього ж за мотивами "Сімпсонів" за всю 30-річну історію шоу було створено понад 25 відеоігор. Одна з останніх – умовно-безкоштовна The Simpsons: Tapped Out вийшла на iOS та Andoid у 2012 році.

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Автор: Сергій Коршунов