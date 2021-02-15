Минулими вихідними у Valheim одночасно грало понад 360 тисяч осіб.

Симулятор виживання Valheim від шведської студії Iron Gate AB через два тижні після виходу в ранній доступ очолив чарт продажів в магазині цифрової дистрибуції Steam. Тираж гри вже перевищив 1 мільйон копій.

Про це розробники повідомили в Твіттері.

Згідно з даними SteamDB, минулими вихідними у Valheim на піку одночасно грало понад 360 тисяч осіб.

У Valheim в Steam вже понад 36 тисяч відгуків. З них 96% позитивних.

Трейлер Valheim

Детальніше про Valheim

У симуляторі виживання Valheim гравцям належить досліджувати фентезійні світи, просочені скандинавською міфологією та культурою вікінгів.

У ході подорожі гравці зможуть будувати будинки і кораблі, крафтити зброю і броню, а також битися з босами.

Нагадаємо, в Steam триває розпродаж, присвячений Місячному Новому року. Сотні ігрових хітів отримали знижки до 90%. Акція закінчиться сьогодні о 20:00.

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Автор: Сергій Коршунов