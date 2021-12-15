Користувачам не сподобався анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

Сьогодні українська студія GSC Game World анонсувала S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Це ініціатива, яка присвячена продажу NFT по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Розробники використовують технологію блокчейну, щоб торгувати унікальними цифровими предметами. Деякі з них дозволять наділити NPC в проекті зовнішністю покупців. Анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse не сподобався частині аудиторії. Користувачі почали звинувачувати GSC в шахрайстві і вимагати видалити S.T.A.L.K.E.R. 2 зі Steam.Читайте такожГравці зможуть заволодіти частиною S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl і стати персонажами в проекті

Раніше Valve заборонила розміщувати на своїй площадці проекти на базі блокчейну і NFT. Цифрові предмети зараз активно використовуються в тіньових схемах, наприклад, для відмивання грошей. На думку частини гравців, компанія тепер повинна видалити S.T.A.L.K.E.R. 2 з власного магазину. Люди також вважають, що GSC вчинила нечесно, коли почала приймати попередні замовлення на гру за півроку до анонса S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

Подальше вияснення ситуації

Модератор форуму Steam вже відповів на претензії гравців.

Він заявив, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не грунтується на NFT і блокчейні. Просто користувачі можуть купувати токени, пов'язані з проектом. А це не заборонено правилами магазину Valve.

GSC на критику поки ніяк не відреагувала. Напевно компанія скоро виступить із заявою, щоб уникнути репутаційних втрат.

Автор: Назар Степорук