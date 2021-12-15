Сьогодні українська студія GSC Game World анонсувала S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Це ініціатива, яка присвячена продажу NFT по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Розробники використовують технологію блокчейну, щоб торгувати унікальними цифровими предметами. Деякі з них дозволять наділити NPC в проекті зовнішністю покупців. Анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse не сподобався частині аудиторії. Користувачі почали звинувачувати GSC в шахрайстві і вимагати видалити S.T.A.L.K.E.R. 2 зі Steam.Читайте такожГравці зможуть заволодіти частиною S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl і стати персонажами в проекті
Раніше Valve заборонила розміщувати на своїй площадці проекти на базі блокчейну і NFT. Цифрові предмети зараз активно використовуються в тіньових схемах, наприклад, для відмивання грошей. На думку частини гравців, компанія тепер повинна видалити S.T.A.L.K.E.R. 2 з власного магазину. Люди також вважають, що GSC вчинила нечесно, коли почала приймати попередні замовлення на гру за півроку до анонса S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.
Подальше вияснення ситуації
- Модератор форуму Steam вже відповів на претензії гравців.
- Він заявив, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не грунтується на NFT і блокчейні. Просто користувачі можуть купувати токени, пов'язані з проектом. А це не заборонено правилами магазину Valve.
- GSC на критику поки ніяк не відреагувала. Напевно компанія скоро виступить із заявою, щоб уникнути репутаційних втрат.