Компанія також розповіла про новий VR-контролер з функціями геймпада DualSense.

Sony анонсувала нове покоління шоломів віртуальної реальності PlayStation VR. Він буде підключатися до PS5 за допомогою всього одного дроту. Шолом першого покоління працював у зв'язці з допоміжним процесорним блоком.

Як повідомила компанія в блозі PlayStation, на додаток до шолома буде гравці отримають новий контролер віртуальної реальності. У ньому будуть деякі ключові функції геймпада DualSense.

"Наша VR-система наступного покоління з'явиться на PlayStation 5 і забезпечить максимальне задоволення від розваг завдяки різкому стрибку в продуктивності та інтерактивності", – заявили в Sony.

Поки що новий пристрій віртуальної реальності знаходиться на стадії розробки, тому компанія не може показати дизайн шолома. Також відомо, що його реліз не варто очікувати у 2021 році.

Нагадаємо, перше покоління шоломів PS VR вийшло у 2016 році. За цей час було продано понад 5 мільйонів пристроїв, що є найкращим показником на ринку гарнітур віртуальної реальності.

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Автор: Сергій Коршунов