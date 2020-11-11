На старті продажів минулої консолі від Sony Джої Чу простояв два дні в черзі, щоб першим купити PS4.

Незадовго до старту продажів PlayStation 5 компанія Sony подарувала нову консоль своєму найвідданішому фанату. Ним виявився Джої Чу – чоловік, який сім років тому відстояв два дні в черзі в Нью-Йорку, щоб першим купити PS4.

Про щедрий подарунок японської компанії Джої Чу повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Гаразд, це на 100% найбільш божевільна річ, що зі мною траплялася", – написав Джої.

Крім того, що Джої Чу свого часу першим придбав PS4 (він отримав її з рук Ендрю Хауса, колишнього голови Sony Computer Entertainment), він був також першим, кому дісталася PS4 Pro – поліпшена версія консолі минулого покоління. Ці заслуги й відзначила Sony.

"Джоуї Чу. Першому в черзі за PS4. Першому в черзі за PS4 Pro. Терпіння – це чеснота. Це для тебе", – написала Sony на коробці з PS5.

Це не перший подарунок компанії людям, які проявили відданість бренду. Раніше Sony відправила PS5 геймеру Хакаму Каріму, який зібрав найбільшу кількість трофеїв в іграх на консолях PlayStation. Він заробив 2 тисячі 700 платинових трофеїв і опинився на першій сходинці таблиці лідерів PlayStation Network.

Запуск PS5

12 листопада PlayStation 5 надійде у продаж в США, Японії, Канаді, Мексиці, Австралії, Новій Зеландії та Південній Кореї.

19 листопада відбудеться світовий запуск PS5. Тоді ж консоль з'явиться й в Україні.

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Автор: Сергій Коршунов