У ролику можна побачити дорослішого Атрея, сина Кратоса, і Тюра – скандинавського бога війни.

В ніч з 9 на 10 вересня Sony провела конференцію PlayStation Showcase 2021, на якій показала перший повноцінний трейлер довгоочікуваного екшену God of War: Ragnarok.

Нова частина пригод бога війни Кратоса поки не отримала дату релізу.

Трейлер God of War: Ragnarok

У ролику показаний доросліший Атрей, син Кратоса. Тепер він вміє викликати духа-звіра і їздити на ньому верхи.

Також в трейлері можна побачити Тюра – скандинавського бога війни, з яким ймовірно Кратос і Атрей об'єднають зусилля у боротьбі з Тором.

Нагадаємо, що попередня частина God of War вийшла в 2018 році. Завдяки якісній постановці, цікавим режисерським рішенням, захоплюючому сюжету і видовищним боям God of War була визнана "Грою року".

Детальніше про God of War (2018)

God of War – це продовження серії екшн-ігор про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Гра вийшла в 2018 році і стала м'яким перезапуском франшизи, помінявши сеттинг з грецької на скандинавський. А у Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Автор: Сергій Коршунов