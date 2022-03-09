В останні дні ігрові компанії активно йдуть з російського ринку. Наприклад, нещодавно студія GSC Game World перестала продавати свої проекти в РФ. А тепер аналогічний крок зробила Sony. Японський платформотримач заявив, що припинив постачання своєї продукції до Росії та закрив PS Store на території країни-агресора. Тут можна сказати тільки одне: браво, Sony.
Для компанії це був важкий крок. На російському консольному ринку вона утримувала провідні позиції. Ось чому платформотримач довго тягнув з офіційною заявою. Але в результаті Sony прийняла правильне рішення. Тепер росіяни не зможуть купити PlayStation 4, PlayStation 5 і аксесуари для консолей.
Про висококласні ексклюзиви від внутрішніх студій компанії громадяни РФ теж можуть забути. Фізичні копії більше не будуть поставлятися в країну. Але найголовніше, що для росіян закрили сервіс PlayStation Store, де продавалися цифрові версії ігор. Тепер все, що залишається громадянам РФ – це особиста бібліотека. Її не можна заблокувати, так як це вже куплені продукти.
Окремо варто згадати про пожертвування Sony. Компанія відправила $2 мільйони Верховному комісару ООН у справах біженців та благодійній організації Save The Children.
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