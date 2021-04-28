Кількість передплатників сервісу PlayStation Plus досягла позначки у 47,6 мільйона осіб.

Sony опублікувала фінансовий звіт, в якому повідомила, що з 12 листопада 2020 року по 31 березня 2021-го було продано 7,8 мільйона консолей PlayStation 5. А загальний тираж PS4 склав 116,1 мільйона пристроїв.

Таким чином за четвертий квартал минулого фінансового року було продано 3,3 мільйона PS5, а ще 4,5 мільйона консолей нового покоління було продано до 31 грудня 2020-го.

Кількість передплатників сервісу PlayStation Plus досягла позначки в 47,6 мільйона осіб. Для порівняння, це більше, ніж все населення України.

За минулий фінансовий рік на PS4 та PS5 було продано 338,9 мільйона ігор. З них 58,4 мільйона копій були створені внутрішніми студіями Sony.

За останній квартал минулого фінансового року продано 7,9 мільйона копій ігор від внутрішніх студій компанії.

65% всіх проданих ігор припали на цифрові копії.

Кількість активних користувачів PlayStation Network у четвертому кварталі склала 109 мільйонів осіб – це на 5 мільйонів менше, ніж у третьому кварталі. В компанії припускають, що попередні показники були пов'язані з активністю гравців в період пандемії.

За минулий фінансовий рік виторг підрозділу PlayStation склав $25 мільярдів доларів, що є рекордом для ігрової індустрії. Для порівняння, у 2020 році світові касові збори кіноіндустрії склали $11,5 мільярда.

Операційний прибуток ігрового підрозділу Sony за рік досяг рекордної позначки у $3,23 мільярда – на 43,5% більше, ніж у попередньому році.

Ще один рекорд встановила PlayStation 4. Вона стала консоллю з найбільшою кількістю проданих ігор – 1,577 мільярда копій. Таким чином PS4 обійшла показники PS2, у якої 1,537 мільярда проданих ігор.

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Автор: Сергій Коршунов