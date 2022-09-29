У список потрапили шутер, файтинг і гоночна аркада.

Sony оголосила жовтневу добірку безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus всіх рівнів — Essential, Extra і Deluxe. До списку увійшли Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 і Superhot.

Зазначені проекти можна буде додати в особисту бібліотеку з 4 по 31 жовтня. Всі вони доступні для користувачів PS4 і PS5. А Hot Wheels Unleashed має нативну версію для PlayStation 5.

До 4 жовтня користувачі вільні обзавестися вересневої добіркою безкоштовних ігор. У неї включено Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus і TOEM.

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Детальніше про нові безкоштовні проекти для підписників PS Plus

Hot Wheels Unleashed — це гоночна аркада від студії Milestone S.r.l. у грі представлено кілька режимів, включаючи змагання з розділеним екраном і мережеві змагання. Всі машини в проекті взяті з всесвіту Hot Wheels. Траси теж споруджені за його канонами і включають багато зигзагів, крутих поворотів, трамплінів і так далі. Подолати частину перешкод можна тільки на високій швидкості. А відмінною рисою Hot Wheels Unleashed виступає детальний редактор треків.

Injustice 2 — це файтинг з героями з коміксів DC від студії NetherRealm і видавництва Warner Bros. Interactive Entertainment. У грі реалізована повноцінна сюжетна кампанія про протистояння супергероїв з Брейніаком. Проект також включає мультиплеєр і можливість влаштовувати змагання за одним екраном. Битви в Injustice 2 виконані за канонами Mortal Kombat: у кожного з бійців є свій набір унікальних прийомів, сильні і слабкі сторони. Уміння складаються в комбінації, які завдають величезної шкоди, якщо ворог їх не перериває.

За випуск шутера Superhot відповідала польська студія Superhot Team. Сюжет в проекті розповідає, як головний герой тестує однойменну гру. Однак поступово він починає взаємодіяти з віртуальним світом не зовсім звичайним чином. Головне достоїнство Superhot — це інноваційний геймплей. Час в шутері рухається тільки разом з гравцем. Якщо завмерти, то все навколо теж застигне. Така особливість дозволяє планувати тактику битв і передбачати дії супротивників.

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