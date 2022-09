У списку є один високобюджетний проект.

Інсайдер billbil-kun в черговий раз не підвів. Його відомості про безкоштовні вересневі ігри для підписників PlayStation Plus повністю підтвердилися після офіційної заяви Sony.

У поточному місяці користувачі дійсно отримають Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus і TOEM. Остання гра призначена тільки для власників PlayStation 5. Додати проекти в особисту бібліотеку можна буде з 6 вересня по 4 жовтня. А до тих пір користувачам доступна серпнева добірка: Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 і Little Nightmares.

Окремо Sony згадала про поповнення каталогу підписки PS Plus Extra і Premium. У список новинок входять Deathloop, Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, Spiritfarer: Farewell Edition та інші проекти. А перелік класики розшириться за рахунок The Sly Collection, Syphon Filter 2 (PS1), Sly Cooper: Thieves in Time (PS3), Bentley's Hackpack (PS3), Toy Story 3 (PSP) і Kingdom of Paradise (PSP).

Відео дня

Детальніше про безкоштовні ігри в вересні для підписників PS Plus

Need for Speed Heat — гоночна аркада від студії Ghost Games і видавництва Electronic Arts. У грі реалізована повноцінна історія про боротьбу поліції з нічними гонщиками. Користувачам доведеться брати участь в легальних денних заїздах і змагатися в незаконних змаганнях в темний час доби. Є також відкритий світ зі своїми активностями, безліч машин, поліпшення автомобілів та інше.

Granblue Fantasy: Versus можна охарактеризувати, як суміш файтинга і RPG з анімаційної стилістикою. За створення гри відповідали Cygames і Arc System Works, а видавали її XSEED Games і Marvelous. У проекті реалізовано два режими. Перший — це традиційні битви в двомірному режимі з вибором бійців зі своїми унікальними вміннями. А другий — сюжетний з елементами RPG в дусі прокачування і вибору зброї. При його проходженні можна краще пізнати героїв.

TOEM — це релаксуюча гра в мальованому світі від студії Something we made. Користувачам належить досліджувати локації, спілкуватися з персонажами і робити красиві фотографії.

Вас також можуть зацікавити новини: