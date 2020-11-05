Придбати нову консоль можна буде лише на інтернет-майданчиках.

Нещодавно Sony повідомила, що перша партія попередніх замовлень PS5 в Японії повністю розкуплена і консоль в день старту продажів не можна буде знайти в роздробі. Тепер компанія оголосила, що це стосується й інших країн, в яких виходить PlayStation 5. Україна є в цьому списку.

Відповідну заяву провідний продюсер Sony Interactive Entertainment, Сід Шуман, зробив в офіційному блозі PlayStation.

"У день виходу консолі, 19 листопада, ви не зможете придбати її в магазинах роздрібної торгівлі – відмовтеся від планів відвідати або зайняти чергу в магазинах свого міста в цей день в надії придбати PS5. Бережіть себе, залишайтеся вдома і оформіть замовлення по мережі", – повідомив Сід Шуман, провідний продюсер Sony Interactive Entertainment.

За словами представників компанії, такий захід викликаний пандемією Covid-19. У зв'язку з цим Sony хоче убезпечити самих гравців, а також постачальників і продавців.

Проте ті користувачі, які вже оформили попереднє замовлення на PS5 в роздрібних торгових мережах, зможуть безперешкодно отримати консоль в день старту продажів.

Нагадавши:

Світовий старт продажів PlayStation 5 відбудеться 19 листопада.

У комплекті з новою консоллю користувачі отримають безкоштовно гру Astro's Playroom – вона покликана продемонструвати все нові особливості геймпада DualSense.

Передплатники сервісу PS Plus отримають на старті продажів PlayStation 5 відразу 20 кращих ігор поточного покоління.

Офіційна ціна в Україні: 13 499 грн за PS5 Digital Edition, а також 16 799 грн за PS5 з дисководом.

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Автор: Сергій Коршунов