Гра повинна вийти в серпні.

У грудні минулого року перевірений інсайдер Том Хендерсон писав, що Ubisoft планує випустити Assassin’s Creed Mirage у серпні 2023-го. А нещодавно цю інформацію підтвердила людина, яка представилася співробітником роздрібної мережі GameStop.

На Reddit з'явилася публікація від відвідувача під псевдонімом mynameisusername7. Він написав: "Я працюю в магазині GameStop (модератори можуть перевірити мене, якщо захочуть), і на нашому комп'ютері є маркетингові [матеріали] майбутніх ігор, включаючи Assassin's Creed Mirage, у якої ще немає дати виходу".

До повідомлення mynameisusername7 прикріпив знімок екрана. На ньому зазначено, що новий проект про вбивць в капюшонах повинен вийти в серпні. Нібито ці терміни вказані в маркетинговій базі GameStop, але без точної дати.

Відео дня

Ubisoft поки ніяк не прокоментувала витік, тому до нього слід поставитися з часткою скепсису, незважаючи на аналогічну інформацію від Хендерсона. Компанія повинна показати геймплей Mirage і розкрити дату виходу на заході Ubisoft Forward Live 12 червня.

Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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