Ubisoft вже двічі змінювала внутрішні терміни запуску нової частини серії.

У Ubisoft виникли проблеми з Assassin’s Creed. Внутрішні терміни виходу наступної частини серії з підзаголовком Mirage вже двічі змінювали. Розробка Project Red гальмує через невдоволення в колективі. Але зате Project Hexe сприйняли виключно позитивно на етапі перевірки концепції.

Як повідомив надійний інсайдер Том Хендерсон на своєму сайті Insider Gaming, нова внутрішня дата релізу Assassin's Creed Mirage — це серпень 2023 року. Усередині Ubisoft терміни вже двічі зміщували на кілька місяців. Перенесення може статися і втретє, якщо розробникам знадобиться більше часу.

Джерела Хендерсона не повідомили, в чому причина затримки. Однак інформатор припускає, що проблеми виникли через версії гри для PlayStation 4 та Xbox One. Нагадаємо, раніше автор YouTube-каналу j0nathan, який першим розповів про існування проекту, заявляв про реліз в період з квітня по червень. Судячи з нових даних від Хендерсона, спочатку саме в цей часовий відрізок цілилася Ubisoft.

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Інсайдер також дізнався, що виробництво Assassin's Creed Project Red просувається повільно. Частина команди не хоче працювати під керівництвом Джонатана Дюмона, якого в 2020 році звинувачували в домаганнях і образах. Конфлікт впливає на швидкість створення гри.

Але зате у Project Hexe все відмінно. Проект отримав виключно позитивні відгуки на етапі перевірки концепції. Тепер Ubisoft Montreal зможе перейти до повномасштабного виробництва.

Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басыма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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