Є кілька приводів вважати, що зображення було взято саме з шостої частини.

В кінці липня поточного року в Мережу нібито потрапив перший скріншот очікуваної багатьма Grand Theft Auto VI. На ньому демонструвався жовтий літак, який рухається над містом. Однак потім з'явився автор картинки і підтвердив, що це підробка. Він навіть розповів, як саме її створив. А нещодавно в мережі з'явився ще один імовірний скріншот GTA VI.

Користувач форуму GTA під псевдонімом mussefar03 виявив у ремастері GTA: San Andreas місце з безліччю фотографій в рамці. Серед них є два зображення острова Гуарма з Red Dead Redemption 2 і один знімок Лос-Сантоса з Grand Theft Auto V. А ось картинку з будинком, густою рослинністю перед ним і літаючою тарілкою в небі гравці впізнати не змогли. За якістю графіки вона випереджає інші фотографії.

Знаючі користувачі відзначили, що рослинність і хмари виконані на рушії RAGE, на якому створювалися останні частини Grand Theft Auto. З цієї причини картинку прийняли за перший скріншот GTA VI.

Що ще можна сказати про зображення

На думку гравців, картинку створили за допомогою накладення графіки на реальний знімок. Правда, через не найвищу якость скріншота точно сказати неможливо.

Будинок на зображенні дуже схожий на житло головних героїнь з ситкому "Золоті дівчатка". Події серіалу розгорталися в Майамі, на основі якого створювався Вайс-Сіті. А саме це місто, згідно з численними повідомленнями інсайдерів, з'явиться в GTA VI.

Автор: Назар Степорук