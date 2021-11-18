В оновленій версії GTA: San Andreas знайшли перший скріншот GTA 6 / фото EquityPandit

В кінці липня поточного року в Мережу нібито потрапив перший скріншот очікуваної багатьма Grand Theft Auto VI. На ньому демонструвався жовтий літак, який рухається над містом. Однак потім з'явився автор картинки і підтвердив, що це підробка. Він навіть розповів, як саме її створив. А нещодавно в мережі з'явився ще один імовірний скріншот GTA VI.

Імовірний скріншот GTA VI / фото Twitter

Користувач форуму GTA під псевдонімом mussefar03 виявив у ремастері GTA: San Andreas місце з безліччю фотографій в рамці. Серед них є два зображення острова Гуарма з Red Dead Redemption 2 і один знімок Лос-Сантоса з Grand Theft Auto V. А ось картинку з будинком, густою рослинністю перед ним і літаючою тарілкою в небі гравці впізнати не змогли. За якістю графіки вона випереджає інші фотографії.

Знаючі користувачі відзначили, що рослинність і хмари виконані на рушії RAGE, на якому створювалися останні частини Grand Theft Auto. З цієї причини картинку прийняли за перший скріншот GTA VI.

Місце, де знайшли скріншот GTA VI / фото Twitter

Що ще можна сказати про зображення

  • На думку гравців, картинку створили за допомогою накладення графіки на реальний знімок. Правда, через не найвищу якость скріншота точно сказати неможливо.
  • Будинок на зображенні дуже схожий на житло головних героїнь з ситкому "Золоті дівчатка". Події серіалу розгорталися в Майамі, на основі якого створювався Вайс-Сіті. А саме це місто, згідно з численними повідомленнями інсайдерів, з'явиться в GTA VI.

Автор: Назар Степорук