Зіставлялися презентації за 2022 та 2023 роки.

На літньому шоу Xbox Bethesda Game Studios провела велику презентацію Starfield з показом всіх аспектів гри. Це дозволило блогерам зробити графічне порівняння з минулою демонстрацією очікуваної екшен-RPG. Як виявилося, розробники значно поліпшили візуальну складову. Хоча без нюансу теж не обійшлося.

Кадри зі Starfield зразка 2022 і 2023 років зіставив автор YouTube-каналу Gaming with Griff Griffin. Він намагався підібрати однакові фрагменти, щоб продемонструвати різницю. Множинні поліпшення в грі помітні відразу. За рік Bethesda відполірувала і поліпшила всі графічні аспекти.

Освітлення стало більш реалістичним і насиченим, замість блідо-яскравого в 2022 році. Кількість деталей в кадрі збільшилася, що особливо помітно в містах. Рослинність все ще виглядає слабенько, але не ріже очей. Процес видобутку ресурсів став натуральнішим завдяки зміні елементів інтерфейсу. А візуальні ефекти при польотах в космосі тепер куди сильніше відповідають антуражу наукової фантастики.

Єдиним прикрим нюансом стали обличчя персонажів. У новій демонстрації Starfield вони менш деталізовані і в цілому виконані простіше, ніж в ролику 2023 року. Мабуть, таким способом Bethesda звільнила ресурси і знизила навантаження в заставках.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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