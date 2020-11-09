У GSC Game World підтвердили, що створюють масштабну однокористувальницьку гру з нелінійним сюжетом.

Друга частина довгоочікуваного українського шутера S.T.A.L.K.E.R. від студії GSC Game World не буде грою-сервісом. Це буде велика однокористувацька гра у відкритому світі.

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Про це PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров заявив в рамках подкасту "Пилим Трем".

"Після виходу дебютного трейлера у багатьох з'явилося таке припущення: якщо вже S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явиться на старті в Game Pass, то він буде грою-сервісом. Не буде. Все нормально. Ми знаємо, що чекають фанати оригінальної трилогії. У нас буде дуже великий сингл. Дуже крутий. Нелінійний. На багато-багато годин геймплея. У відкритому світі. Тобто ця така гра, в якомусь сенсі, очікувано, консервативна. Не переживайте, що це не буде той формат, якого ви очікуєте", – сказав Захар Бочаров.

PR-менеджер GSC Game World також розповів на якому етапі зараз знаходиться виробництво S.T.A.L.K.E.R. 2.

"Розробка гри в активній фазі. Ми підписалися з компанією Microsoft. Вони наші партнери. Але не видавці", – підкреслив Захар Бочаров.

Про що S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини відбувається у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

У сиквелі буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Персонажі взаємодіятимуть один з одним і з оточенням без участі гравця. У другій частині шутера буде масштабний нелінійний сюжет, де рішення користувачів впливатимуть на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 будуть як знайомі фанатам локації, так і нові. Ще на гравців чекають нові мутанти, артефакти і аномалії.

Друга частина створюється на рушії Unreal Engine.

Дебютний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 був показаний 23 липня 2020 року на трансляції Xbox Game Showcase. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S. У день релізу шутер буде доступний передплатникам сервісу Game Pass.

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Автор: Сергій Коршунов