Реліз гри відбудеться тільки на ПК та Xbox Series X.

Після випуску геймплейного тизера студія GSC Game World підтвердила, що майбутній шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде на PlayStation 5. Реліз гри відбудеться тільки на ПК та Xbox Series X/S.

Про це в Твіттері заявив PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Раніше вважалося, що другий "Сталкер" вийде спочатку на Series X/S та ПК як тимчасовий ексклюзив. А вже потім його випустять й на PlayStation 5. Однак тепер стало зрозуміло, що власники консолі нового покоління від Sony не отримають S.T.A.L.K.E.R. 2.

Геймплейний тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Що відомо на цей момент про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії другої частини відбуватимуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У сиквелі буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Персонажі взаємодіятимуть один з одним, а також з оточенням без участі гравця.

Головний герой гри – сталкер на прізвисько Скіф.

У другій частині розробники обіцяють реалізувати масштабний нелінійний сюжет, де рішення користувачів будуть впливати на долю персонажів, локальні події та навіть на весь світ гри.

У сиквелі будуть як знайомі фанатам локації, так і нові. Ще на гравців чекатимуть нові мутанти, артефакти та аномалії.

Друга частина створюється на рушії Unreal Engine. Дебютний трейлер гри був показаний в липні 2020 року на трансляції Xbox Game Showcase.

У день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний безкоштовно передплатникам сервісу Game Pass.

Орієнтовна дата виходу – 2021 рік. Однак точну дату релізу розробники оголосять пізніше.

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Автор: Сергій Коршунов