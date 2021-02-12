Автори натякнули на геймплейну механіку, яка з'явиться в сиквелі.

Українська студія GSC Game World опублікувала новий кадр з майбутнього шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Однак найбільше фанатів зацікавив опис до фото, який розробники опублікували у своїх соцмережах. У ньому автори натякнули, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 повернеться механіка викидів – сплесків радіоактивної або аномальної енергії. Вперше вона була реалізована в "S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо".

"Тихо в зоні після викиду... щасливчики, яких він обійшов стороною, нервово переводять дух і моляться про те, щоб сліпий пес в гості не заглянув, поки Вона знову збирається з силами. Викид не раз ставав причиною вимушеного перемир'я і об'єднував сталкерів всіх мастей. Бувало, що долговці зі свободівцями душевні байки за одним багаттям розказували, а одинаки з бандитами в картки різалися, поки навколо землю трусило. До речі, картки у бандитів вкрай дивні трапляються. Кажуть, створюються вони прямо в Зоні, і з їх допомогою "блатні" навіть передають повідомлення на велику землю. Ну а що? Картки з хабаром передати нескладно: небезпеки немає, всякі пройдисвіти нічого не зрозуміють, а у військових своїх карток вистачає. Хоча хабар із зони виносити прикмета, звичайно, погана", – написали розробники.

Наразі у S.T.A.L.K.E.R. 2 немає точної дати виходу. Однак відомо, що гра буде доступна на ПК та Xbox Series X/S. А в день релізу в шутер зможуть зіграти безкоштовно передплатники сервісу Game Pass.

Геймплейний тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Що відомо на цей час про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортаються в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".

У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Це означає, що персонажі взаємодіятимуть один з одним і з оточенням без участі гравця.

Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі зможуть впливати на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.

Крім знайомих фанатам локацій в сиквелі будуть й нові. Ще в гру додадуть нових мутантів, артефакти та аномалії.

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Автор: Сергій Коршунов