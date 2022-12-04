Очікується "неабияка кількість" анонсів.

The Game Awards — один з головних ігрових заходів в році. Поряд з нагородженнями кращих проектів глядачів радують світовими прем'єрами. Зазвичай в рамках заходу анонсують близько двадцяти майбутніх релізів. І цього року масштаби сильно не зміняться.

Як повідомив організатор і ведучий The Game Awards Джефф Кейлі в рамках сесії відповідей на запитання користувачів, на шоу в цілому продемонструють від 30 до 40 ігор. З них "неабияка кількість" будуть анонсами. Тобто користувачі дізнаються про новинки від багатьох провідних студій.

"Я дуже схвильований. Якщо все складеться, і ми зможемо зберегти кілька сюрпризів, це буде дуже весела ніч! Давно не відчував такої впевненості в шоу", - заявив Кейлі.

Відео дня

Минулого року на TGA показали понад 50 трейлерів різних проектів. Однак гучних прем'єр серед них було не так вже й багато. Цього разу шоу зробили трохи коротшим, ніж зазвичай. Але якщо концентрація цікавих анонсів виявиться на високому рівні, то користувачі можуть і не помітити відмінностей.

Які ігри представлять на The Game Awards 2022

Протягом останніх тижнів Хідео Кодзіма публікував натяки на свій новий проект. Джефф Кейлі реагував на публікації коментарями та лайками. Тому передбачається, що на TGA представлять Death Stranding 2.

Видавництво 505 Games, яке просувало Control, офіційно оголосило про анонс одного зі своїх проектів на The Game Awards 2022. Назва гри невідома, але її події розгортатимуться в мегаполісі Рокей-Сіті.

На Reddit нещодавно опублікували зображення з масштабними іграми, які нібито покажуть на TGA. У списку були Dragon Age: Dreadwolf, доповнення до Elden Ring, невідома Aliens Prometheus, Hogwarts Legacy та інші блокбастери.

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