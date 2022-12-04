The Game Awards — один з головних ігрових заходів в році. Поряд з нагородженнями кращих проектів глядачів радують світовими прем'єрами. Зазвичай в рамках заходу анонсують близько двадцяти майбутніх релізів. І цього року масштаби сильно не зміняться.
Як повідомив організатор і ведучий The Game Awards Джефф Кейлі в рамках сесії відповідей на запитання користувачів, на шоу в цілому продемонструють від 30 до 40 ігор. З них "неабияка кількість" будуть анонсами. Тобто користувачі дізнаються про новинки від багатьох провідних студій.
"Я дуже схвильований. Якщо все складеться, і ми зможемо зберегти кілька сюрпризів, це буде дуже весела ніч! Давно не відчував такої впевненості в шоу", - заявив Кейлі.
Минулого року на TGA показали понад 50 трейлерів різних проектів. Однак гучних прем'єр серед них було не так вже й багато. Цього разу шоу зробили трохи коротшим, ніж зазвичай. Але якщо концентрація цікавих анонсів виявиться на високому рівні, то користувачі можуть і не помітити відмінностей.
Які ігри представлять на The Game Awards 2022
- Протягом останніх тижнів Хідео Кодзіма публікував натяки на свій новий проект. Джефф Кейлі реагував на публікації коментарями та лайками. Тому передбачається, що на TGA представлять Death Stranding 2.
- Видавництво 505 Games, яке просувало Control, офіційно оголосило про анонс одного зі своїх проектів на The Game Awards 2022. Назва гри невідома, але її події розгортатимуться в мегаполісі Рокей-Сіті.
- На Reddit нещодавно опублікували зображення з масштабними іграми, які нібито покажуть на TGA. У списку були Dragon Age: Dreadwolf, доповнення до Elden Ring, невідома Aliens Prometheus, Hogwarts Legacy та інші блокбастери.