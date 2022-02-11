Журналісти здобули багато деталей майбутньої гри Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 поки офіційно не анонсували, але чутки про гру з'явилися давно. А тепер суттєвою порцією деталей оновленої RE4 поділився журналіст Імран Хан. Він розповів про процес розробки та геймплейні зміни в проекті.

За словами репортера, тепер головний герой Леон Кеннеді прибуде в іспанське село не вдень, а вночі. Вагома частина проходження теж пройде під покровом темряви. Це повинно підвищити напругу і зробити битви з зараженими більш страшними. Capcom при розробці ремейка не прагне точно наслідувати оригінал. Компанія частково орієнтується на ранні версії Resident Evil 4, в яких було менше екшена і більше гнітючої атмосфери.

Розробники також хочуть розширити роль другорядних персонажів в сюжеті. А міні-ігри Assignment: Ada і Separate Ways значно доповнять і допрацюють. Завдяки цьому в ремейку з'явиться сюжетна кампанія Ади Вонг. Однак існує шанс, що її продаватимуть окремо. Імран Хан не отримав точної інформації щодо згаданого контенту.

Інші відомості про ремейк Resident Evil 4

Гру спочатку створювала студія M-Two, яка розробила оновлену третю частину серії. У команду входять колишні співробітники Capcom і PlatinumGames.

Сінджі Мікамі, ідейного натхненника Resident Evil і режисера оригінальної "четвірки", запрошували взяти участь у виробництві. Він в цілому був зацікавлений в пропозиції, але потім відмовився, так як побоювався за долю власної студії Tango Gameworks. Без нагляду керівника команда могла розвалитися.

Після стриманих оцінок оновленої Resident Evil 3 ремейк "четвірки" передали внутрішньому підрозділу Capcom, який займався поліпшеною версією RE2. M-Two стала командою підтримки, але її напрацювання продовжують використовуватися.

Перевидання Resident Evil 4 повинні анонсувати в першій половині поточного року, але плани ще можуть змінитися.

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