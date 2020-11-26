Разом з акцією Valve запустила відбір номінантів на премію The Steam Awards 2020.

У цифровому магазині Steam почався "Осінній розпродаж" зі знижками до 90% на сотні найрізноманітніших ігрових хітів – від ремейка культової Mafia до VR-блокбастера Half-Life: Alyx. Акція діятиме до 1 грудня. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

"Осінній розпродаж" в Steam:

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 52 грн (знижка 90%)

Assassin's Creed Origins – 183 грн (знижка 80%)

Dishonored 2 – 208 грн (знижка 80%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 134 грн (знижка 75%)

Warhammer: Vermintide 2 – 94 грн (знижка 75%)

The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 173 грн (знижка 70%)

Rainbow Six Siege – 151 грн (знижка 67%)

Resident Evil 3 – 494 грн (знижка 67%)

DOOM Eternal – 264 грн (знижка 67%)

Metro Exodus – 270 грн (знижка 60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 416 грн (знижка 60%)

Kingdom Come: Deliverance – 189 грн (знижка 50%)

Death Stranding – 899 грн (знижка 50%)

GTA 5 – 314 грн (знижка 50%)

Half-Life: Alyx – 524 грн (знижка 25%)

Mafia: Definitive Edition – 561 грн (знижка 25%)

Iron Harvest – 559 грн (знижка 20%)

Hades – 263 грн (знижка 20%)

З повним списком ігор і комплектів можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Також компанія Valve запустила відбір номінантів на премію The Steam Awards 2020. Проголосувати за улюблену гру можна буде до 1 грудня. А переможців оголосять на зимовому розпродажі, який розпочнеться 3 січня 2021 року.

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Автор: Сергій Коршунов