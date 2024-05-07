Гра вийшла в ранньому доступі 30 квітня і є конкурентом Escape from Tarkov.

Компанія Valve оновила топ найприбутковіших ігор за минулий тиждень у Steam, і там "намалювався" новий лідер – динамічний шутер від першої особи Gray Zone Warfare. Гра вийшла в ранньому доступі 30 квітня і є чимось на кшталт Escape from Tarkov.

Незважаючи на змішані відгуки, проєкту вдалося обійти навіть надпопулярну Counter-Strike 2, чия виручка формується з мікротранзакцій у самій грі.

На третьому місці опинилася ще одна гра в ранньому доступі – середньовічна стратегія Manor Lords, яка минулого разу була на першому місці. Замикають топ-5 стратегія/тактика Total War: Warhammer 3, яка отримала велику знижку і портативний комп'ютер Steam Deck.

У топ-10 перебувають Dota 2, Apex Legends, PUBG, Helldivers 2 і Helldivers 2 і EA Sports 24 – завдяки знижці у 80%. Раніше стало відомо, що для роботи Helldivers 2 на ПК обов'язково потрібен буде обліковий запис PSN, що викликало шквал критики з боку спільноти. У зв'язку з цим Sony скасувала обов'язкову прив'язку.

Gray Zone Warfare – що потрібно знати про гру

Це динамічний тактичний PvEvP і PvE шутер від першої особи з упором на реалізм і картою площею 42 квадратних кілометри. Гра привернула до себе увагу, зокрема й через нещодавній скандал Escape from Tarkov. Зараз піковий онлайн Gray Zone Warfare сягнув 70 тисяч користувачів.

Стартувала Gray Zone Warfare погано, користувацький рейтинг гри в Steam опустився до "негативного" через погану оптимізацію гри. Потім він підріс до "змішаного", зараз у тайтла 68% позитивних відгуків із майже 30 тисяч оглядів.

В українському Steam Gray Zone Warfare продається за 700 грн. Гра підтримує тільки англійську мову.

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