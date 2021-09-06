В ролику можна побачити, в яких умовах кіберспортсмени будуть тренуватися.

Український кіберспортивний клуб NAVI показав свою нову штаб-квартиру в Києві. Офіс виконано в традиційних для команди чорно-жовтих кольорах, а на вході можна побачити великий стенд з трофеями.

Natus Vincere провели презентацію штаб-квартири на своєму YouTube-каналі.

Новий офіс NAVI

В ролику можна побачити не лише стенди з кубками, але й лаунж-зону з великим екраном і кріслами-мішками, кухню, конференц-зал, кімнати з комп'ютерами, де можуть тренуватися кіберспортсмени, NAVI Store і багато іншого.

В одному з кадрів з'явився Олександр S1mple Костилєв – український кіберспортсмен, визнаний одним з найкращих гравців в CS:GO.

Нагадаємо, раніше NAVI оголосити про набір команди по Halo Infinite. Український кіберспортивний клуб стане одним зі стартових партнерів Halo Infinite esports. Новий склад представлять до кінця 2021 року. Команда виступатиме на всіх великих турнірах в дисципліні, включаючи Halo Championship Series.

Автор: Сергій Коршунов