Спочатку гра повинна була вийти на ПК та PlayStation 5 у травні цього року.

Студія Arkane перенесла реліз шутера Deathloop на 14 вересня 2021 року через пандемію коронавірусу.

Про це розробники повідомили на сторінці гри в Твіттері.

Спочатку гра мала вийти на ПК та PlayStation 5 наприкінці 2020-го. Однак потім її реліз перенесли на 20 травня цього року. Тепер же розробники стверджують, що їм потрібно ще трохи часу, щоб досягти необхідної якості. При цьому вони не хочуть наражати команду на небезпеку в період пандемії.

Трейлер Deathloop

Детальніше про Deathloop

Deathloop – це шутер від студії Arkane, відомої за серією Dishonored.

У центрі сюжету Кольт Ван, який намагається втекти з острова, але не може, оскільки потрапив у часову петлю. Герой змушений проживати один і той же день знову і знову. Щоб врятуватися, йому потрібно знищити вісім цілей, включаючи головну суперницю. Але для перемоги йому доведеться неодноразово померти.

У Deathloop буде багатокористувацький режим. У ньому інший гравець зможе взяти на себе роль Джуліани, агента, якому доручено захистити часову петлю і знищити Кольта.

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Автор: Сергій Коршунов