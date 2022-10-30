Цьому нібито посприяли патчі і вихід аніме Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk 2077 відзначилася провальним запуском зі шквалом критики. Користувачі лаяли гру за якість консольних версій з низькою кадровою частотою, велику кількість багів, вильоти та інші проблеми. CD Projekt RED визнала свою провину і пообіцяла виправитися. Вона почала повертати гроші за покупку всім бажаючим і випускати патчі. Темпи їх релізу були повільними, але за два роки польська студія все ж зуміла поліпшити технічний стан Cyberpunk 2077. І зараз в компанії вважають, що гравці пробачили CDPR за провальний запуск екшен-RPG.

Такою думкою поділився генеральний директор CD Projekt RED Адам Кічинський в інтерв'ю польському виданню Parkiet. Керівник вважає, що сприйняття проекту змінилося завдяки патчам і аніме Edgerunners.

"У випадку з Cyberpunk 2077 ми можемо сказати, що нам вдалося переломити ставлення гравців до цієї гри [...] Виходячи із загальнодоступних даних, дійсно очевидно, що зараз ми маємо зовсім інший рівень зацікавленості гравців, ніж деякий час тому. Цьому сприяли, принаймні, два елементи. Перший — це, безсумнівно, успіх аніме-серіалу Cyberpunk: Edgerunners, прем'єра якого відбулася на Netflix в середині вересня. Другий, можливо, менш помітний, але не менш важливий для нас, — це робота, яку наші розробники вкладають в поліпшення гри, випускаючи все більше оновлень", — заявив Кічинський.

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За його словами, ставлення користувачів почало змінюватися після патча 1.5 і випуску версій для PlayStation 5 і Xbox Series S. Керівник сподівається, що тенденція продовжиться, коли вийде сюжетне доповнення Phantom Liberty.

Заяву генерального директора як мінімум частково підтверджує статистика в Steam. За останній час Cyberpunk 2077 отримала 13 486 відгуків, 90% з яких позитивні. А онлайн в грі на майданчику Valve значно виріс. Наприклад, в ці вихідні в проекті стабільно розважаються понад 50 тисяч осіб.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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