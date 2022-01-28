Компанія дуже любить цю франшизу.

Нещодавно на PlayStation 5 вийшла збірка Uncharted: Legacy of Thieves Collection, про яку УНІАН детально розповів в свіжому огляді. На честь релізу комплекту оновлених версій Uncharted 4: A Thief's End і Uncharted: The Lost Legacy портал GamesRadar+ поспілкувався з провідними співробітниками Naughty Dog. В інтерв'ю Шон Ескейг і Курт Маргенау висловилися про майбутнє серії. На їхню думку, франшиза може отримати продовження, так як команда її дуже любить.

Коментар щодо нової Uncharted дав Шон Ескейг: "Думаю, ми можемо з упевненістю сказати, що ніколи не потрібно говорити ніколи. Так. Uncharted — це франшиза, яку ми любимо — яку любить студія. Я люблю, і Курт любить. Це світ, якого ми хочемо бачити більше. Так що я можу з упевненістю сказати це".

Інформація про продовження Uncharted

На протязі довгого часу вважалося, що нова частина серії розробляється силами окремої команди в San Diego Studio. Раніше згадана студія випускала спортивні симулятори з серії MLB The Show. Підтвердження цих припущень не надходили.

У квітні минулого року про нову Uncharted писав інсайдер і репортер Bloomberg Джейсон Шрайер. За його даними, над продовженням серії працювала одна з команд Bend Studio під наглядом Naughty Dog. Однак розробники Days Gone попросили Sony дозволити їм створити власний проект і отримали схвалення.

Як зараз йдуть справи з новою Uncharted, невідомо. Але Naughty Dog вже заявляла, що працює відразу над декількома іграми. Можливо, продовження пригодницької серії є серед них.

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