Розповідаємо, чи варто купувати колекцію пригодницьких хітів від Naughty Dog.

Sony готується випустити на PlayStation 5 Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Це збірка перевидань, до якої увійшли поліпшені версії Uncharted 4: A Thief's End і Uncharted: The Lost Legacy. Ми в УНІАН заздалегідь отримали доступ до оновлених пригодницьких бойовиків, пройшли їх і поділися враженнями в невеликому огляді. Наш матеріал дасть зрозуміти, чи варто купувати свіжий комплект на PS5.

Флагман жанру

Для початку коротко пробіжимося по самим іграм. Uncharted 4: A Thief's End — це визнаний шедевр, який повинен бути в колекції кожного любителя чудових пригод. У проекті продовжується історія Нейтана Дрейка — авантюриста і мисливця за скарбами. Головний герой відправився шукати піратське золото Генрі Евері, щоб виручити близьку людину.

Сюжет Uncharted 4 радує насиченістю подій, постійною зміною антуражів, несподіваними ходами і розвитком відносин між колоритними персонажами. Оповідь змушує прилипнути до екрану монітора або телевізора, і викликає бажання якомога довше залишатися в грі. Я вже проходив четверту частину, але все одно ловив себе на думці, що хочу ще раз пережити той вир подій, який підготувала Naughty Dog.

Не меншої похвали гідні геймплей і вивірений темп Uncharted 4. Проект ніколи не набридає за рахунок постійної зміни ситуацій і цілей. Гра може підкинути складну перестрілку на арені з руїнами і безліччю позицій на височині, низку винахідливих платформінгових випробувань, незвичайну головоломку або видовищний кінематографічний епізод з чудовою постановкою. Наприклад, знаменита сцена з гонитвою знову викликала у мене неприкритий захват. І що найважливіше, геймплей відчувається цілісним і відполірованим. Це як єдиний механізм, де всі шестерні прекрасно підібрані і допомагають одна одній працювати ще краще.

Uncharted 4 залишається пригодницьким блокбастером, на який повинні рівнятися всі конкуренти. Проходження гри Naughty Dog впорскує в організм задоволення в чистому вигляді. Після фіналу хочеться щиро подякувати розробникам і висловити жаль, що зараз схожі проекти стали величезною рідкістю. Про недоліки Uncharted 4 говорити навіть не хочеться: несуттєві вади у проекту є, але вони розчиняються на тлі загальної якості.

The Lost Legacy, на жаль, не викликає аналогічного захоплення. Це хороша гра, але вона і близько не стоїть поруч зі своїм "старшим братом". У відгалуженні і сюжет гірший, і різноманіття ситуацій менше, і головний лиходій не вражає, і головоломки стали простіші. Якщо коротше, то всі елементи The Lost Legacy не витримують порівняння з Uncharted 4. Але в рамках жанру проект не виглядає так уже й погано і цілком згодиться для проходження протягом декількох вечорів.

Що додали в комплекті

Тепер переходимо до перевидань. Змін в них відверто небагато, що може засмутити фанатів Uncharted. Ігри Naughty Dog шикарно збереглися, але графіку все одно варто було підкрутити. А розробники лише збільшили дальність промальовування і підтягнули чіткість текстур. Цього мало, щоб назвати Legacy of Thieves Collection поліпшеним виданням.

Зате автори додали три графічних режима: нативне 4К при 30 кадрах/с, 1440р при 60 кадрах/с і 1080р при 120 кадрах/с. Нововведення приємне, особливо для любителів плавного геймплея і власників телевізорів з 4К. У збірці також реалізували фішки DualSense. Тактильна вібрація зроблена гірше, ніж в режисерській версії Ghost of Tsushima, але теж добре підкреслює момент і дії головного героя. А адаптивні тригери покращують відчуття при стрільбі. До цих нововведень претензій в цілому немає.

Не менше порадували швидкі завантаження. Від запуску Legacy of Thieves Collection до появи у віртуальному світі проходить близько 20 секунд. Аналогічної похвали розробники гідні за можливість перенести прогрес з оригінальних ігор. Збереження сумісні навіть з версіями, які роздавалися в PS Plus.

Короткі висновки

Збірка Uncharted: Legacy of Thieves Collection — це хороша пропозиція для власників PS5, у яких не куплені Uncharted 4 і The Lost Legacy. Можна відразу отримати комплект з деякими дрібними нововведеннями. Емоції від проходження проектів гарантовано окуплять вкладені кошти. А ось власникам оригінальних версій оновлюватися особливо немає сенсу. Збірка найсильніше порадувала швидкими завантаженнями і фішками DualSense, а це не так вже й багато, щоб платити зайві гроші. Ціна апгрейда поки невідома, але вона буде в районі 300-350 гривень.

Назар Степорук