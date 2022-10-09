Quantic Lab багато в чому вводила в оману CD Projekt RED.

В кінці липня блогер Upper Echelon Gamers заявив, що в поганій якості Cyberpunk 2077 на виході як мінімум частково винна студія тестувальників Quantic Lab. Керівництво команди нібито встановило квоти на кількість знайдених помилок, а в її складі були переважно молодші фахівці. Тоді генеральний директор компанії відкинув ці звинувачення. За його словами, до роботи над великими іграми залучається кілька колективів тестувальників. Однак свіже розслідування підтверджує, що Upper Echelon Gamers був правий.

Видання PC Gamer поспілкувалося з кількома анонімними співробітниками Quantic Lab і з'ясувало багато цікавих деталей. Вони доводять часткову провину студії в поганій якості Cyberpunk 2077 на релізі.

Команда постійно бралася за різні проекти, хоча в її штаті було недостатньо досвідчених фахівців. З 30 співробітників лише 10 мали досвід роботи, та й то менше року. Однак Quantic Lab вирішила не розповідати про це CD Projekt RED.

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Керівництво студії переконувало партнерів, що у них великий колектив. А на практиці одній людині видавали кілька завдань. Тестувальникам доводилося працювати за чотирьох, що відбилося на якості перевірки. І хоча багато людей у Quantic Lab хотіли попрацювати над Cyberpunk 2077, це в цілому не допомогло.

У студії дійсно існували квоти на кількість знайдених помилок. Коли CDRP скаржилася на роботу команди, вона у відповідь слала багато звітів про дрібні помилки. Складання останніх забирало у співробітників час і не дозволяло зосередитися на пошуку важливих багів. При цьому Quantic Lab почала відчувати серйозну нестачу кадрів для тестування інших проектів партнерів.

Контракт студії з CDPR закінчився в 2021 році. Після цього тестуванням Cyberpunk 2077 займався внутрішній відділ CD Projekt RED. Один із співробітників каже, що не потрібно звалювати всю провину на Quantic Lab за погану якість гри на релізі. Випустити екшен-RPG в сирому стані вирішила саме CDPR. Однак Quantic Lab внесла свою лепту погано виконаною роботою.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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