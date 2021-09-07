Студія Ubisoft запустила безкоштовну роздачу ПК-версії шутера Far Cry 3. Отримати гру безкоштовно можна на спеціальній сторінці акції або ж в магазині Ubisoft Store.
Роздача триватиме до 11 вересня.
Разом з акцією компанія запустила в Ubisoft Store розпродаж зі знижками до 80% на інші свої ігри. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції:
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – знижка 75%;
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- Watch Dogs Legion – 60%;
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Трейлер Far Cry 3
Far Cry 3 – подібної про гру
Far Cry 3 – це пригодницький шутер, дії якого розгортаються на тропічному острові. Сюди приїжджає головний герой, Джейсон Броді, разом зі своїми друзями. Однак замість відпочинку компанія потрапляє в полон до місцевих піратів під проводом харизматичного лідера – Вааса Монтенегро. Джейсон тікає з полону і вирішує розправитися з піратами.
Гра вийшла у 2012 році і була добре прийнята шанувальниками.