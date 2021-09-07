Акція триватиме до 11 вересня.

Студія Ubisoft запустила безкоштовну роздачу ПК-версії шутера Far Cry 3. Отримати гру безкоштовно можна на спеціальній сторінці акції або ж в магазині Ubisoft Store.

Роздача триватиме до 11 вересня.

Разом з акцією компанія запустила в Ubisoft Store розпродаж зі знижками до 80% на інші свої ігри. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – знижка 75%;

Immortals Fenyx Rising – знижка 60%;

Watch Dogs Legion – 60%;

Assassin's Creed Valhalla – 40%.

Трейлер Far Cry 3

Far Cry 3 – подібної про гру

Far Cry 3 – це пригодницький шутер, дії якого розгортаються на тропічному острові. Сюди приїжджає головний герой, Джейсон Броді, разом зі своїми друзями. Однак замість відпочинку компанія потрапляє в полон до місцевих піратів під проводом харизматичного лідера – Вааса Монтенегро. Джейсон тікає з полону і вирішує розправитися з піратами.

Гра вийшла у 2012 році і була добре прийнята шанувальниками.

Автор: Сергій Коршунов