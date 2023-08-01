До кінця серпня вона зарелізиться в ранньому доступі Steam.

У онлайн-сервісі Steam з'явився проєкт про операторів українських військових дронів під назвою Bridge Hunter, які знищують російських окупантів – цього разу прямо на мосту через Керченську протоку.

На сторінці гри в Steam говориться, що до кінця серпня 2023 вона зарелізиться в ранньому доступі. А поки її можна додати у список бажаного.

Bridge Hunter дозволяє гравцям керувати дроном, який "перевозить ВОГи, закрутки з овочами і валізу з отруйними речовинами". Крім того, можна вдарити по мосту "артою, лазером з супутника, і навіть ядеркою". А ще в грі буде акула, здатна провести "разчєловєчіваніє".

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Діяти можна і групками до п'яти дронів, перемикаючись між ними, щоб заплутати ворога і ввести в оману російське ППО.

РФ переносить свою інформаційну війну в Україні у відеоігри

Нещодавно на сайті the New York Times з'явилася стаття, в якій говориться, що російська військова пропаганда почала активно поширюватися в популярних відеоіграх,

Серед таких ігор згадуються Minecraft, World of Tanks і Roblox.

Водночас деякі онлайн-ігри стали полем боротьби з пропагандою РФ. Наприклад, фінська газета Helsingin Sanomat використовувала Counter-Strike, щоб показати російській аудиторії наслідки війни в Україні.

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